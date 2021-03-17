Ford обновил полицейский пикап F-150

Компания Ford обновила полицейский пикап F-150: он стал мощнее предшественника, а ограничитель максимальной скорости сдвинули с отметки 160 на 197 километров в час. Новинка получила название F-150 Police Responder.

Фото: Обновленный полицейский Ford F-150 © Ford Обновленный полицейский Ford F-150 © Ford

У полицейского F-150 съемная передняя консоль, благодаря чему его теперь легче дооснастить специальным оборудованием под конкретные нужды полиции. Также предусмотрена система, которая позволяет вынуть ключ из замка зажигания, не выключая при этом проблесковые маячки и сирену. Кроме того, появилась возможность принудительного отключения системы экстренного торможения, что облегчит преследование преступников.

Новый F-150 Police Responder комплектуется 3,5-литровым мотором EcoBoost V6, который выдает 405 лошадиных сил и 678 крутящего момента против 380 сил и 637 момента у двигателя дореформенного пикапа.

В числе прочего оборудования -- 8-дюймовый экран системы SYNC 4 с поддержкой обновления «по воздуху», «люстра» с проблесковыми маячками, системы помощи при буксировке прицепа, радиостанция и кресла повышенного комфорта, в спинки которых вставлены специальные пластины, защищающие полицейских от нападения сзади. Полицейский пикап обут в резину Goodyear LT265 / 70R18 LRC BSW Wrangler Enforce.

Сборку F-150 Police Responder наладят на заводе Ford в Канзас-Сити, штат Миссури. Первые полицейские пикапы передадут патрульным службам осенью 2021 года.