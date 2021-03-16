Volkswagen пообещал доступные батареи для электрокаров

Volkswagen решил объявить ценовую революцию. Автобренд собирается на 50 процентов уменьшить цену на батареи электрокаров. Данная программа начнет работать уже через 3 — 4 года.

При этом компания собирается прилично повысить запас хода транспортных средств. Для исключения дефицита аккумуляторов, автоконцерн планирует построить шесть гигафабрик, которые будут заниматься производством АКБ.

Вследствие этого стоимость автомобилей уменьшится на 1/3. Таким образом, электрокары сравняются по цене с обычными транспортными средствами. Многие ждут этого момента.

Автолюбители интересуются, как в этом случае будут обстоять дела с субсидиями. Например, на сегодняшний день на территории Германии за покупку электромобиля предусмотрен государственный бонус в размере 9 тыс. евро.