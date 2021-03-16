Ещё
Далее:
Читайте также:

На 50% дешевле: Volkswagen обещает доступные батареи для электрокаров 

Car.ru 2 часа назад
Volkswagen пообещал доступные батареи для электрокаров
Фото: Reuters
Volkswagen решил объявить ценовую революцию. Автобренд собирается на 50 процентов уменьшить цену на батареи электрокаров. Данная программа начнет работать уже через 3 — 4 года.
При этом компания собирается прилично повысить запас хода транспортных средств. Для исключения дефицита аккумуляторов, автоконцерн планирует построить шесть гигафабрик, которые будут заниматься производством АКБ.
Вследствие этого стоимость автомобилей уменьшится на 1/3. Таким образом, электрокары сравняются по цене с обычными транспортными средствами. Многие ждут этого момента.
Автолюбители интересуются, как в этом случае будут обстоять дела с субсидиями. Например, на сегодняшний день на территории Германии за покупку электромобиля предусмотрен государственный бонус в размере 9 тыс. евро.
Volkswagen, при поддержке крупнейших энергетических фирм, планирует быстрое расширение сети современных зарядок. На территории ЕС через 5 лет будет насчитываться 18 000 станций на 100 кВт. В данном случае время зарядки новых электрических авто сократится на 1/3.
Видео дня. Эксперт рассказал, почему могут расти цены на бензин
Car.ru: последние новости
В апреле текущего года автомобилистов ждут нововведения В апреле текущего года автомобилистов ждут нововведения ГИБДД России планирует весной масштабные рейды ГИБДД России планирует весной масштабные рейды Старый Volvo продают за 20 000 000 долларов Старый Volvo продают за 20 000 000 долларов
Комментарии
Автоновости , Volkswagen , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение