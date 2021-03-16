Новый BMW M2 засняли на тестах в снегу

Ожидается, что следующее поколение BMW M2 получит большие габариты, но останется более маневренным, чем M4. Два прототипа нового флагмана 2-й серии уже засняли во время тестов в снегу.

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Это не единственная будущая модель M, которую шпионы заметили на этой неделе на тестировании, поскольку на днях M3 Touring вышел на испытания с длинной крышей. Один тестовый автомобиль ехал по ледяной трассе на севере Швеции, а другой - по дорогам общего пользования в Мюнхене.

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На обоих прототипах по-прежнему много камуфляжа, но можно с легкостью сказать, что новое купе M2 сохранит свои пропорции, сочетая короткую заднюю часть с длинным капотом.

Оба прототипа, похоже, получили общий кузов и, возможно, фары, а также сдержанный спойлер на крышке багажника и новую выхлопную систему. Скорее всего, новый M2 также получит автоматическую коробку. Рядная шестерка с турбонаддувом будет выдавать более 420 лошадиных сил в базовой комплектации.