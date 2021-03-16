Новый BMW M2 засняли на тестах в снегу

Ожидается, что следующее поколение BMW M2
получит большие габариты, но останется более маневренным, чем M4. Два прототипа нового флагмана 2-й серии уже засняли во время тестов в снегу.
Это не единственная будущая модель M, которую шпионы заметили на этой неделе на тестировании, поскольку на днях M3 Touring вышел на испытания с длинной крышей. Один тестовый автомобиль ехал по ледяной трассе на севере Швеции, а другой - по дорогам общего пользования в Мюнхене.
На обоих прототипах по-прежнему много камуфляжа, но можно с легкостью сказать, что новое купе M2 сохранит свои пропорции, сочетая короткую заднюю часть с длинным капотом.
Оба прототипа, похоже, получили общий кузов и, возможно, фары, а также сдержанный спойлер на крышке багажника и новую выхлопную систему. Скорее всего, новый M2 также получит автоматическую коробку. Рядная шестерка с турбонаддувом будет выдавать более 420 лошадиных сил в базовой комплектации.
Новый M2 вряд ли будет представлен в ближайшем будущем. Предполагается, что более мощные версии уже находятся в разработке, в том числе M2 Competition с еще не подтвержденной мощностью 450-460 л.с. В 2024 году версия CS или CSL может приблизиться к отметке мощности в 500 л.с. и немного уменьшиться в размерах.