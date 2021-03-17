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Эксперты «Сбера» назвали способ сэкономить на топливе

Артём Кульша
2 часа назад
Правильный выбор маршрута, контроль скорости и регулярное техническое обслуживание автомобиля помогут экономить на топливе. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты «Сбера» назвали способ сэкономить на топливе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперты сервиса «СберАвто» советуют тем, кто хочет сэкономить на топливе, выбирать не пиковое время для поездок или объезжать пробки, потому что в них расход топлива выше.
Также нужно следить за скоростью движения — при скорости 60 километров в час в городе и 90 километров в час на трассе расходуется минимум топлива. Резкие разгоны или торможения увеличивают расход.
Следует вовремя проходить техобслуживание, так как состояние машины сильно влияет на потребление топлива, не экономить на качестве топлива и контролировать массу авто — чем больше оно нагружено, тем больше расход топлива. Кондиционер сжигает топливо, поэтому не стоит включать его без надобности. Кроме того, водителям стоит задуматься о переходе на газомоторное топливо.
«Однако переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, а существенная экономия достигается при пробеге не менее 20 тысяч километров в год», — отметили в «СберАвто».
Автоновости,Бортжурнал,Сбербанк России,
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