Эксперты «Сбера» назвали способ сэкономить на топливе

Правильный выбор маршрута, контроль скорости и регулярное техническое обслуживание автомобиля помогут экономить на топливе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эксперты сервиса «СберАвто» советуют тем, кто хочет сэкономить на топливе, выбирать не пиковое время для поездок или объезжать пробки, потому что в них расход топлива выше.

Также нужно следить за скоростью движения — при скорости 60 километров в час в городе и 90 километров в час на трассе расходуется минимум топлива. Резкие разгоны или торможения увеличивают расход.

Следует вовремя проходить техобслуживание, так как состояние машины сильно влияет на потребление топлива, не экономить на качестве топлива и контролировать массу авто — чем больше оно нагружено, тем больше расход топлива. Кондиционер сжигает топливо, поэтому не стоит включать его без надобности. Кроме того, водителям стоит задуматься о переходе на газомоторное топливо.