Эксперты «Сбера» назвали способ сэкономить на топливе

Правильный выбор маршрута, контроль скорости и регулярное техническое обслуживание автомобиля помогут экономить на топливе. Об этом сообщает
РИА Новости.
Эксперты сервиса «СберАвто» советуют тем, кто хочет сэкономить на топливе, выбирать не пиковое время для поездок или объезжать пробки, потому что в них расход топлива выше.
Также нужно следить за скоростью движения — при скорости 60 километров в час в городе и 90 километров в час на трассе расходуется минимум топлива. Резкие разгоны или торможения увеличивают расход.
Следует вовремя проходить техобслуживание, так как состояние машины сильно влияет на потребление топлива, не экономить на качестве топлива и контролировать массу авто — чем больше оно нагружено, тем больше расход топлива. Кондиционер сжигает топливо, поэтому не стоит включать его без надобности. Кроме того, водителям стоит задуматься о переходе на газомоторное топливо.
«Однако переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, а существенная экономия достигается при пробеге не менее 20 тысяч километров в год», — отметили в «СберАвто».