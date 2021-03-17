В России предложили запретить автокредиты 

В России следует запретить покупку автомобилей в кредит. Об этом автоэксперт Алексей Хресин заявил iReactor.

Он отметил рост продаж машин даже на фоне роста их стоимости. В результате этого в салонах наблюдается дефицит новых моделей. Это, в свою очередь, стало причиной роста цен на вторичном рынке. Хресин выразил уверенность, что автомобили не будут дешеветь, а увеличение размера заработных плат назвал вопросом.

«С другой стороны, эта ситуация чем-то и хороша, ведь нет такого взрывного роста автопарка, к которому инфраструктура неготова», — отметил он.

По его словам, в случае начала новой эры благополучия, россияне станут массово скупать машины, что приведет к транспортному коллапсу. Эксперт назвал одним из возможных способов этого избежать запретить автокредиты как класс.

В феврале, как сообщал «Рамблер», эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).