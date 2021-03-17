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В России беспилотные авто обложат штрафами 

Павел Тиунов 1 час назад
Российские законодатели готовят поправки в КоАП, предусматривающие наказание в случае нарушения беспилотным автомобилем правил дорожного нарушения, сообщает «Коммерсант». В Минтрансе полагают, что уже в 2021 году на дорогах страны появятся автомобили, передвигающиеся по проезжей части без человека в салоне.
С 2019 года в российских регионах проводятся испытания беспилотных авто с инженерами за рулём. По плану Минтранса во втором квартале 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане высокоавтоматизированные машины смогут передвигаться без контроля со стороны человека.
Также до конца года планируется разработать федеральный закон, который будет регулировать перевозку пассажиров и грузов беспилотными авто, прохождение ими техосмотра.
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Кроме того, к массовому запуску машин на автопилоте должны быть готовы поправки в ПДД с упоминанием беспилотников, а также порядок расследования ДТП с их участием и поправки в КоАП с санкциями за нарушение машиной правил дорожного движения. Сегодня ответственность за нарушение ПДД несёт водитель или владелец машины. В случае с беспилотным авто у законодателей пока нет чёткого представления, кого следует наказывать.

«Вопрос требует глубокой проработки», — заявили «Коммерсанту» в Минтрансе.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия совместно с несколькими европейскими странами предложила пересмотреть Венскую конвенцию о дорожном движении и узаконить беспилотные авто. В договор, по мнению россиян, следует внести понятие «автоматизированная система вождения» и приравнять его к понятию «водитель», что в будущем даст законное основание выпустить беспилотный автотранспорт на дороги общего пользования. Инициативу поддержали представители Бельгии, Люксембурга, Португалии, Франции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
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Автоновости , Бортжурнал , Видео , Минтранс РФ
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