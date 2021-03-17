BMW представила новый электрокроссовер 

Компания BMW представила новый электрический кроссовер BMW iX. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Автомобиль будет представлен в двух модификациях. В базовой версии iX xDrive 40 он будет оснащен 300-сильной силовой установкой (разгон до 100 километров в час за шесть секунд) и блоком аккумуляторов на 70 киловатт-часов, который обеспечит запас хода более 400 километров.

Версия iX xDrive 50 будет оборудована 500-сильной установкой (разгон до 100 километров в час менее чем за шесть секунд) и 100-киловаттной батареей (запас хода 600 километров).

В обеих моделях будут системы быстрой зарядки. Они будут отличаться по мощности, но обе дадут возможность за 10 минут пополнить энергозапас для преодоления 120 километров, а зарядить аккумуляторы с 10% до 80% — за 40 минут.

В настоящее время BMW iX находится на завершающей стадии разработки серийного варианта. Модель планируется собирать на заводе в Дингольфинге (Германия). Прием заказов планируется открыть летом, а старт продаж в США и Европе — в конце года.

В США автомобиль планируется продавать по цене от 80 тысяч долларов, в Европе — от 77,3 тысячи евро. В 2022 году планируется появление BMW iX на российском рынке.