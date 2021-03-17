Кроссовер Geely Tugella подорожает до 3 млн рублей

В прошлом году Geely поставила в РФ самую дорогую комплектацию Tugella, а месяц назад появилась более дешевая версия. При этом, вскоре марка два раза поднимет ценник на модель.

В настоящее время Geely Tugella продается за 2,4-2,5 миллиона рублей, но через время машина подорожает. Так, в апреле паркетник будет стоить 2,65 миллиона рублей, а в мае-июне уже 2,8 миллиона рублей.

Компания Geely сохраняла стабильные цены на кроссовер с момента его запуска в реализацию. Конкуренты бренда из КНР в это время успели обновить прайс-листы три раза. Судя по всему, самая ближайшая корректировка произойдет в начале второго весеннего месяца.

На рынке России Tugella продается с 238-сильным двухлитровым наддувным агрегатом, который функционирует совместно с полноприводной системой и восьмиступенчатой «автоматикой».