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Кроссовер Geely Tugella подорожает в России почти до 3 млн рублей 

Car.ru 3 часа назад
Кроссовер Geely Tugella подорожает до 3 млн рублей
Фото: Car.ru
В прошлом году Geely поставила в РФ самую дорогую комплектацию Tugella, а месяц назад появилась более дешевая версия. При этом, вскоре марка два раза поднимет ценник на модель.
В настоящее время Geely Tugella продается за 2,4-2,5 миллиона рублей, но через время машина подорожает. Так, в апреле паркетник будет стоить 2,65 миллиона рублей, а в мае-июне уже 2,8 миллиона рублей.
Компания Geely сохраняла стабильные цены на кроссовер с момента его запуска в реализацию. Конкуренты бренда из КНР в это время успели обновить прайс-листы три раза. Судя по всему, самая ближайшая корректировка произойдет в начале второго весеннего месяца.
На рынке России Tugella продается с 238-сильным двухлитровым наддувным агрегатом, который функционирует совместно с полноприводной системой и восьмиступенчатой «автоматикой».
Паркетник построен на архитектуре CMA, созданием которой занимались инженеры Volvo. Его задняя подвеска является многорычажной со стабилизаторами поперечной устойчивости. Ранее тестировавшие модель эксперты отметили почти идеальное ее качество, где крайне сложно найти даже небольшие погрешности.
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Автоновости , Volvo , Geely
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