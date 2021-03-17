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В Европе упали продажи автомобилей Lada 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Европе упали продажи автомобилей Lada
Фото: РИА Новости
Продажи автомобилей под маркой Lada в Евросоюзе в феврале снизились в 2,2 раза в годовом выражении. Такие данные представила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).
По данным ассоциации, по итогам первых двух месяцев этого года продажи Lada в Европе составили 157 автомобилей. В прошлом году за тот же период было реализовано 394 машины.
При этом в феврале этого было продано 96 машин, а в 2020 году — 208.
«Рамблер» писал, что в январе группа компаний «Рено», которая владеет «АвтоВАЗом», представила новую стратегию развития. Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем снижения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов.
Ожидается, что в 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.
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Автоновости , Бортжурнал , Lada , Renault , ЕС , Автоваз
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