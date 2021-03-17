В Европе упали продажи автомобилей Lada 

Продажи автомобилей под маркой Lada Евросоюзе в феврале снизились в 2,2 раза в годовом выражении. Такие данные представила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

По данным ассоциации, по итогам первых двух месяцев этого года продажи Lada в Европе составили 157 автомобилей. В прошлом году за тот же период было реализовано 394 машины.

При этом в феврале этого было продано 96 машин, а в 2020 году — 208.

«Рамблер» писал, что в январе группа компаний « Рено », которая владеет «АвтоВАЗом» , представила новую стратегию развития. Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем снижения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов.

Ожидается, что в 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.