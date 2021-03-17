В Госдуму внесли проект о конфискации машины за пьяное ДТП

Отмечается, что инициатива направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Добавляется, что несмотря на жесткость действующих санкций в рамках КоАП и УК РФ, решить проблему не удается, так как необходим комплексный подход.