В Госдуму внесли проект о конфискации машины за пьяное ДТП

«Законопроектом предлагается установить обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений, предусмотренных частями второй, четвертой или шестой статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ или статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – говорится в пояснительной записке.