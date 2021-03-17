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В Госдуму внесен проект о конфискации машины за пьяное ДТП

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.
В Госдуму внесли проект о конфискации машины за пьяное ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс России – часть 1 статьи 104.1 предлагается дополнить новым пунктом, передает РИА «Новости».
Отмечается, что инициатива направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Добавляется, что несмотря на жесткость действующих санкций в рамках КоАП и УК РФ, решить проблему не удается, так как необходим комплексный подход.
«Законопроектом предлагается установить обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений, предусмотренных частями второй, четвертой или шестой статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ или статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», – говорится в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, может быть увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов.
Автоновости,Госдума,МВД,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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