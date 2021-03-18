Депутаты захотели изымать автомобили у нетрезвых водителей

Государственное собрание республики Башкортостан предложило конфисковывать в пользу государства автомобили водителей, устроивших аварию в нетрезвом виде или неоднократно пойманных за рулем в состоянии опьянения.

Проект поправок уже внесен в Государственную думу и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, отмечает РИА ФАН.

Авторы инициативы предлагают конфисковывать автомобиль, если водитель в пьяном виде спровоцировал аварию либо повторно в течение года сел за руль нетрезвым. При этом конфискация не должна применяться, если преступление было совершено на похищенной машине.

Как отмечается в законопроекте, по данным ГИБДД за 2020 год каждая десятая авария в России произошла с участием нетрезвых водителей, сообщает Ura.ru.

Депутаты подчеркивают, что подобная мера применяется во Франции, Швейцарии и Литве. Кроме того, в Белоруссии автомобили у пьяных водителей изымают с 2013 года, и в результате число подобных ДТП снизилось на 42%, отмечает РЕН ТВ.