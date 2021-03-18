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В России автомобили нетрезвых водителей предлагают отбирать в пользу государства 

Свободная пресса и ещё 3 6 часов назад
Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается забирать автомобили у россиян, которых неоднократно ловили за рулем в нетрезвом виде, либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими.
Как сообщает «Коммерсант», депутаты ссылаются на статистику ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения.
Если гражданин совершил преступление, предусмотренное ст. 264 и 264.1 УК РФ, его машину предлагают конфисковать в пользу государства. Речь идет о случаях, когда водитель в пьяном виде спровоцировал аварию (в результате пострадали или погибли люди), либо повторно в течение года сел за руль пьяным (в первый раз его наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав). Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется.
Ранее «Свободная пресса» писала новость о том, что названы самые частые виновники ДТП в России.
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Автоновости , Госдума , ГИБДД
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