В России автомобили нетрезвых водителей предлагают отбирать в пользу государства 

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается забирать автомобили у россиян, которых неоднократно ловили за рулем в нетрезвом виде, либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает «Коммерсант», депутаты ссылаются на статистику ГИБДД , согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения.

Если гражданин совершил преступление, предусмотренное ст. 264 и 264.1 УК РФ, его машину предлагают конфисковать в пользу государства. Речь идет о случаях, когда водитель в пьяном виде спровоцировал аварию (в результате пострадали или погибли люди), либо повторно в течение года сел за руль пьяным (в первый раз его наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав). Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется.

Ранее «Свободная пресса» писала новость о том, что названы самые частые виновники ДТП в России.