Депутаты захотели изымать автомобили у нетрезвых водителей 

У нетрезвых водителей следует конфисковывать автомобили после ДТП с жертвами и тяжело пострадавшими. Об этом сообщает ТАСС.

Вчера Государственное собрание Башкортостана внесло в Государственную думу проект закона о введении обязательной конфискации транспортных средства у их владельцев за совершение ДТП в нетрезвом виде, в результате которых погибли люди или был причинен тяжкий вред их здоровью.

В пояснительной записке инициатива названа попыткой внести вклад в снижение числа аварий по вине пьяных водителей.

Правительство ее не поддержало, указав на то, что собственник машины мог передать ее виновнику ДТП, не подозревая, что тот таковым станет. По этой причине конфискация авто не соотносится с основополагающими принципами Конституции.

В феврале, как сообщал «Рамблер», в ГИБДД рассказали, что по итогам 2020 года было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в 2019-м. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).