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В ОСАГО могут включить ущерб по вине дорожников и коммунальщиков

Артём Кульша
23 минуты назад
В ОСАГО следует включить вред, причиненный автомобилю по вине дорожных и коммунальных служб. С такой инициативой, как сообщают «Ведомости», выступила группа парламентариев.
В ОСАГО могут включить ущерб по вине дорожников и коммунальщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», при повреждении машины из-за ям на дорогах, падения сосулек и тому подобного автовладельцы вынуждены обращаться в суд с исками к управляющим компаниям и муниципалитетам.
Некоторое время назад сенатор Сергей Леонов и группа депутатов внесли в Государственную думу проект закона о включении в ОСАГО вреда, причиненного авто по вине дорожников и коммунальщиков.
В пояснительной записке к документу сказано, что ОСАГО не обеспечивает достаточной страховой защиты и владельцы транспортных средств все чаще отказываются от покупки полиса из-за этого.
Также в ней отмечается, что среднее время рассмотрения исков о возмещении вреда по вине дорожных и коммунальных служб составляет около девяти месяцев. Это создает излишнюю нагрузку на судебную систему и порождает социальную напряженность и недоверие к органам власти среди автовладельцев, потому что мотивирует их отказываться от права на возмещение вреда.
Автоновости,Бортжурнал,Сергей Леонов,Госдума,
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