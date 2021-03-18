В ОСАГО могут включить ущерб по вине дорожников и коммунальщиков

В ОСАГО следует включить вред, причиненный автомобилю по вине дорожных и коммунальных служб. С такой инициативой, как сообщают «Ведомости», выступила группа парламентариев.

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В настоящее время, как сообщал «Рамблер», при повреждении машины из-за ям на дорогах, падения сосулек и тому подобного автовладельцы вынуждены обращаться в суд с исками к управляющим компаниям и муниципалитетам.

Некоторое время назад сенатор Сергей Леонов и группа депутатов внесли в Государственную думу проект закона о включении в ОСАГО вреда, причиненного авто по вине дорожников и коммунальщиков.

В пояснительной записке к документу сказано, что ОСАГО не обеспечивает достаточной страховой защиты и владельцы транспортных средств все чаще отказываются от покупки полиса из-за этого.