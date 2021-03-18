Умерла ведущая Top Gear 

На 52-м году жизни скончалась автогонщица, ведущая программы Top Gear Сабина Шмиц, сообщает Daily Mail. На протяжении последних четырёх лет она боролась с онкологическим заболеванием.
Перед тем, как стать телезвездой Шмиц, заслужила звание «королевы Нюрбургинга». Нурбургинг — гоночная трасса в Германии. В 1996 году она выиграла заезд по ней в компании автогонщиков Йоханнеса Шейда и Ханса Видманна. В 2014 году профессиональная автогонщица стала соведущей проекта Top Gear. Она принимала участие в экспериментах: например, испытывала на скорость грузовой фургон Ford Transit и тестировала новый Jaguar S-Type. При этом Шмиц продолжала принимать участие в автогонках.
В прошлом году она призналась, что с 2017 года борется с тяжёлым онкологическим заболеванием, которое крайне устойчиво к лечению. В 2020 году из-за недуга Шмиц не смогла принять участие в соревнованиях. Новость о том, что спортсменки не стало, прокомментировал ведущий Top Gear Джереми Кларксон. Он подчеркнул, что Шмиц всегда была «солнечной» и «полной жизни». Телеведущий выразил соболезнования родственникам и близким гонщицы.
В январе, как сообщал «Рамблер», в Москве в возрасте 66 лет из жизни ушёл бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев. СМИ отмечали, что по официальной версии он умер от сердечного приступа, однако инфаркту предшествовало отравление аммиаком. Предполагается, что телеведущий по ошибке выпил опасную жидкость.