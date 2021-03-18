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УАЗ выпустит битопливный «Патриот» 

Артём Кульша 1 час назад
УАЗ выпустит битопливный «Патриот»
Фото: РИА Новости
Ульяновский автомобильный завод начнет принимать заявки на производство внедорожника «УАЗ Патриот» с битопливным двигателем. Об этом сообщает «Российская газета».
«УАЗ Патриот CNG», как сообщал «Рамблер», работает на бензине и сжатом природном газе одновременно. УАЗ испытал его в 2016 году. Тогда автомобиль оказался на 24% экономичнее стандартного «Патриота» за счет меньшей стоимости топлива. Пробег на газе при полной заправке баллонов составил 250 километров.
В апреле 2020 года битопливный «Патриот» был сертифицирован. Сегодня в пресс-службе УАЗа сообщили, что в ближайшее время анонсируют дату начала приема заявок на производство нового «Патриота» и его стоимость. Стандартный «Патриот» стоит 969 тысяч — 1,435 миллиона рублей. Битопливный «Патриот» будет оснащен 128-сильным 2,7-литровым двигателем.
На днях компания BMW представила новый электрический кроссовер BMW iX. В базовой версии iX xDrive 40 он будет оснащен 300-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов на 70 киловатт-часов. Версия iX xDrive 50 будет оборудована 500-сильной установкой и 100-киловаттной батареей. В 2022 году планируется появление BMW iX на российском рынке.
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Автоновости , Бортжурнал , BMW , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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