УАЗ выпустит битопливный «Патриот» 

«УАЗ Патриот CNG», как сообщал «Рамблер», работает на бензине и сжатом природном газе одновременно. УАЗ испытал его в 2016 году. Тогда автомобиль оказался на 24% экономичнее стандартного «Патриота» за счет меньшей стоимости топлива. Пробег на газе при полной заправке баллонов составил 250 километров.

В апреле 2020 года битопливный «Патриот» был сертифицирован. Сегодня в пресс-службе УАЗа сообщили, что в ближайшее время анонсируют дату начала приема заявок на производство нового «Патриота» и его стоимость. Стандартный «Патриот» стоит 969 тысяч — 1,435 миллиона рублей. Битопливный «Патриот» будет оснащен 128-сильным 2,7-литровым двигателем.