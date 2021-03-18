Водителей предупредили о штрафе за смену колеса на обочине 

Стоящий без движения на дороге автомобиль всегда опасен для других участников движения. В каких случаях автолюбитель, вынужденный остановиться для смены колеса, может получить штраф, разбирались «Аргументы и факты».

Издание напомнило, что даже на обочине запрещено останавливаться на скоростных автострадах и на дорогах, приравненных к ним, а также на междугородних трассах, обозначенных знаком «Главная дорога». Для смены колеса там лучше использовать специализированные площадки или паркинги у кафе и у автозаправочных станций.

Обычно на спущенном колесе можно проехать небольшое расстояние и найти удобную и безопасную площадку для его замены. Если же покрышка лопнула, машину уже начинает вести вбок, и водитель вынужден остановиться в ту же секунду, то нужно быть готовым к штрафу, отмечается в статье.

«Если автомобиль встанет на обочине, то часто левые колеса остаются на проезжей части. Водители оставляют их на асфальте специально, чтобы было куда упирать домкрат. При проведении работ человек садится на корточки и закрывает еще около 0,7 м полосы движения. Демонтированное колесо, лежащее рядом, превращается в еще одно препятствие», — подчеркивает издание.

В результате на дороге создается помеха движению, которая должна быть дополнительно обозначена, так как работы по замене колеса считаются полноценным ДТП. Требуется выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию, в особенности, если работы проводятся на проезжей части и ночью. Если же этого сделано не будет, то автоинспектор может наложить штраф в размере одной тысячи рублей.

Если же инспектор посчитает, что у водителя была возможность найти более безопасное место, то он может оштрафовать его на две тысячи рублей по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств».

В феврале, как сообщал «Рамблер», в ГИБДД рассказали, что по итогам 2020 года было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в 2019-м. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).