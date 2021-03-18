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Nissan Qashqai сохранил звание бестселлера марки в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Nissan Qashqai сохранил звание бестселлера марки в России
Фото: РИА Новости
В феврале россияне купили 4750 автомобилей Nissan, бестселлером марки на российском рынке стал кроссовер Qashqai. Об этом пишет «Автостат».
В результате Nissan удалось остаться восьмым в списке самых успешных автопроизводителей в России. При том, что продажи в феврале стали на 17% меньше, чем годом ранее, а по итогам первых двух месяцев текущего года упали на 25%.
Лидером продаж марки на российском рынке в феврале стал Nissan Qashqai (1968 штук в феврале). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1753 реализованных машины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты выяснили, какие кроссоверы лучше всего продавались в России за последние 10 лет. Список возглавил Renault Duster. На втором месте оказалась Lada 4x4, а — Chevrolet Niva. При этом Nissan Qashqai попал в топ-10.
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Автоновости , Nissan , Chevrolet , Renault Duster , Nissan X-Trail , Nissan Qashqai , Lada , Chevrolet Niva , Renault
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