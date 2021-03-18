Nissan Qashqai сохранил звание бестселлера марки в России 

В феврале россияне купили 4750 автомобилей Nissan , бестселлером марки на российском рынке стал кроссовер Qashqai. Об этом пишет «Автостат».

В результате Nissan удалось остаться восьмым в списке самых успешных автопроизводителей в России. При том, что продажи в феврале стали на 17% меньше, чем годом ранее, а по итогам первых двух месяцев текущего года упали на 25%.

Лидером продаж марки на российском рынке в феврале стал Nissan Qashqai (1968 штук в феврале). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1753 реализованных машины.