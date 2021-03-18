В России подорожали модели Jeep

На территории РФ с начала этого года стали дороже некоторые версии марки Jeep
. Подорожание коснулось моделей Wrangler Unlimited, Wrangler, а также Grand Cherokee.
Внедорожная версия Grand Cherokee повысилась в цене больше прочих модификаций. Авто подорожало на 160 000 – 575 000 руб. Теперь транспортное средство стоит от 3 664 000 руб. За максимальное оснащение Grand Cherokee придется выложить 10 550 руб. В конце года на авторынке появится Grand Cherokee следующей генерации.
Версии Wrangler и Wrangler Unlimited прошлого модельного года подорожали на 170 000 и 195 000 руб. соответственно. Такие авто в базовом оснащении можно приобрести за 4 010 000, а также 4 340 000 руб.
Wrangler текущего модельного года, стал дороже на 210 000 – 355 000 руб. Модель Wrangler Unlimited подорожала на 185 000 – 350 000 руб. Внедорожник стоит от 4 525 000 руб. Самым доступным авто Jeep в рамках отечественного авторынка является Renegade. Базовая модификация расценивается в 1 710 000 руб. В России с января по февраль продали 240 транспортных средств Jeep.