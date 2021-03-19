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Экзамен на водительские права изменится с 1 апреля

ТК «Звезда»
33 минуты назад
Начиная с 1 апреля текущего года в России будет заметно изменена процедура проведения экзамена на получение водительских прав. Соответствующую информацию публикует ГИБДД на своем официальном сайте.
Экзамен на водительские права изменится с 1 апреля
Фото: Максим Блинов РИА НовостиМаксим Блинов РИА Новости
Со следующего месяца претендующие на статус водителей граждане больше не будут демонстрировать свои умения, отдельно сдавая «площадку». Проверка мастерства управления транспортным средством теперь будет проводиться лишь в условиях езды в реальном движущемся потоке на дорогах.
Такие изменения ожидают всех учащихся автошкол, планирующих получить права для легковых машин, грузовиков и автобусов. Мотоциклисты же, как и в настоящее время, продолжат ездить по «площадке» тоже.
Помимо этого, скорректирован будет список нарушений, предполагающих штраф на экзамене. Для них создадут три группы, по которым распределят нарушения, оцениваемые в один, два и три штрафных балла. Для успешной сдачи санкции не должны превышать пяти штрафных.
Помимо этого, теперь на экзамене смогут присутствовать третьи лица в качестве наблюдателей внутри транспортного средства. Это позволит ждущим своей очереди кандидатам заранее увидеть процесс экзамена изнутри, а также увеличит прозрачность процедуры.
Автоновости,ГИБДД,
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