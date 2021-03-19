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В России планируют масштабный перевод авто на газ 

Павел Тиунов 1 час назад
В России запланировали масштабный перевод авто на газ
Фото: ТАСС
Российские автопроизводители, которые начнут серийную сборку авто с газовым оборудованием, в будущем смогут рассчитывать на господдержку, сообщают «Ведомости». Предложение выдвинули эксперты Минпромторга.
Представители ведомства уже подготовили проект постановления правительства, который предполагает стимулирование перевода авто на газ.
В документе прописано, что автопроизводители должны будут разработать решения по серийной сборке авто с газовым оборудованием и представить их на согласование экспертам Минпромторга.
Ведомство будет требовать всю документацию, информацию о производителе оборудования и его установщиках. К 1 июня 2021 года планируется сформировать реестр технических решений, вести который будет Минпромторг.
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Представители Минэнерго, которые курируют действующую программу по переводу автомобилей в России на газ, заявили, что коллеги из Минпромторга с ними свою инициативу пока не обсуждали. Между тем, они отметили, что формирование вышеуказанного реестра будет способствовать развитию рынка газомоторного топлива.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты заявили, что в связи с ежегодным подорожанием цен на дизель и бензин, автовладельцы рано или поздно придут к использованию альтернативного топлива. В России уже используют газ. В один ряд с ним вскоре может встать бензин, смешанный со спиртом, а также топливо из отходов продуктов питания.
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Автоновости , Бортжурнал , Минпромторг , Минэнерго , Ведомости
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