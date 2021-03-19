В России запланировали масштабный перевод авто на газ

Российские автопроизводители, которые начнут серийную сборку авто с газовым оборудованием, в будущем смогут рассчитывать на господдержку, сообщают «Ведомости». Предложение выдвинули эксперты Минпромторга

Представители ведомства уже подготовили проект постановления правительства, который предполагает стимулирование перевода авто на газ.

В документе прописано, что автопроизводители должны будут разработать решения по серийной сборке авто с газовым оборудованием и представить их на согласование экспертам Минпромторга.

Ведомство будет требовать всю документацию, информацию о производителе оборудования и его установщиках. К 1 июня 2021 года планируется сформировать реестр технических решений, вести который будет Минпромторг.

Представители Минэнерго , которые курируют действующую программу по переводу автомобилей в России на газ, заявили, что коллеги из Минпромторга с ними свою инициативу пока не обсуждали. Между тем, они отметили, что формирование вышеуказанного реестра будет способствовать развитию рынка газомоторного топлива.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты заявили, что в связи с ежегодным подорожанием цен на дизель и бензин, автовладельцы рано или поздно придут к использованию альтернативного топлива. В России уже используют газ. В один ряд с ним вскоре может встать бензин, смешанный со спиртом, а также топливо из отходов продуктов питания.