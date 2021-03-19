В России появится система анализа цен при строительстве дорог 

Росавтодор заказал разработку системы анализа ценообразования при строительстве дорог. Об этом сообщает «Коммерсант».

В первой половине февраля Росавтодор опубликовал на сайте Ростендера закупку на разработку системы, которая должна рассчитывать адекватную цену контракта при подготовке тендеров с помощью анализа больших объемов данных. В настоящее время стоимость контракта определяется вручную. В ведомстве указывают, что это замедляет подготовку закупок.

В плане цифровой трансформации Росавтодора, опубликованном во второй половине февраля, сказано, что на разработку данной системы планируется потратить 390,4 миллиона рублей.

Генеральный директор «РТС-тендера» Владимир Лишенков назвал Big Data самой перспективной технологией для определения адекватной цены контракта. Глава «СТОПкартеля» Александр Кулаков высказал мнение, что система, заказанная Росавтодором, нужна всему сегменту государственных закупок, потому что поможет эффективнее предотвращать хищение денег.