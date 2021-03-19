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Назван средний возраст легкового авто в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Назван средний возраст легкового авто в России
Фото: РИА Новости
Автоэксперты высчитали средний возраст легкового автомобиля в России на начало 2021 года, сообщает «Автостат». Оказалось, что показатель не самый высокий среди европейских стран.
Аналитики выяснили, что средний возраст автомобиля — 13,9 года. По данному критерию Россия находится где— то в середине списка среди стран Европы.
Так самые «молодые» авто находятся в Люксембурге (средний возраст — 6,5 года). На втором месте топ-3 расположилась Великобритания (8 лет), на третьем — Австрия (8,3 года). Самые «старые» машины ездят по Литве, где средний возраст автомобиля составляет 16,8 года. Чуть моложе авто в Эстонии (16,7 года), Румынии (16,5 года), Чехии (14,9 года) и Хорватии (14,6 года).
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали спрос на подержанные авто в период с января по февраль 2021 года и назвали самые популярные модели у россиян. В сегменте подержанных иномарок наибольшую популярность у россиян имеет Ford Focus. На втором месте оказался «кореец» Hyundai Solaris. В тройке лидеров также представлен Kia Rio. Среди отечественных авто самой популярной является Lada Priora. Далее идут Lada 2114 Samara и Lada Granta.
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Автоновости , Hyundai , Lada Granta , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Lada Priora , Kia Rio
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