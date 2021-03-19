Назван средний возраст легкового авто в России 

Автоэксперты высчитали средний возраст легкового автомобиля в России на начало 2021 года, сообщает «Автостат». Оказалось, что показатель не самый высокий среди европейских стран.

Аналитики выяснили, что средний возраст автомобиля — 13,9 года. По данному критерию Россия находится где— то в середине списка среди стран Европы.

Так самые «молодые» авто находятся в Люксембурге (средний возраст — 6,5 года). На втором месте топ-3 расположилась Великобритания (8 лет), на третьем — Австрия (8,3 года). Самые «старые» машины ездят по Литве, где средний возраст автомобиля составляет 16,8 года. Чуть моложе авто в Эстонии (16,7 года), Румынии (16,5 года), Чехии (14,9 года) и Хорватии (14,6 года).