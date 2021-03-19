Ещё
Далее:
Читайте также:

Сбитого машиной российского вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД 

Lenta.ru 5 часов назад
Сбитого машиной вице-губернатора ребенка уличили в нарушении ПДД
Фото: Lenta.ru
Ребенка, сбитого машиной петербургского вице-губернатора Владимира Княгинина, уличили в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным силовиков, мальчик переходил дорогу на красный свет.
«У ГИБДД есть позиция, и уже озвучено, к чему они склоняются», — заявили «Znak.com» в ведомстве. Также стало известно, что за рулем был водитель Княгинина.
Представители вице-губернатора отметили, что водитель сразу вызвал и ГИБДД, и скорую помощь. «Он прошел экспертизу на алкоголь, наркотические средства. В крови ничего не обнаружено», — добавили там. Сейчас мальчик находится в больнице, а водитель поддерживает связь с отцом ребенка. Также отмечается, что перелома у пострадавшего не обнаружили.
Ранее стало известно, что советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Чиновник ехал на автомобиле Hyundai Creta в крайнем правом ряду и наехал на ребенка около остановки общественного транспорта.
Видео дня. Что делать, если на машину упала сосулька
Последние новости
ЦБ повысил ключевую ставку ЦБ повысил ключевую ставку Путин уволил начальника полиции Чечни Путин уволил начальника полиции Чечни Байден пообещал снова поговорить с Путиным Байден пообещал снова поговорить с Путиным
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta , Николай Петров , Владимир Княгинин , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение