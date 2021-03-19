13 лет составил средний возраст легковушек в России

Аналитики анонсировали средний возраст легковых авто на территории России. Как стало известно, транспортные средства продолжают стареть.

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Возраст парка легковых авто в РФ в начале текущего года составил 13,8 года. Около 41,2% машин российского автомобильного парка моложе десяти лет. Согласно аналитическим данным, тенденция старения отечественных легковых авто продолжается по сей день. Так, в прошлом году средний возраст транспортных средств составлял 13,5 года, а в позапрошлом году – 13,3 года. Например, в 2009 г. данный показатель составлял 12 лет.

По заявлению специалистов, Россия - не самое отсталое государство по возрасту легковушек, даже на фоне современной Европы. Там средний возраст машин достигает 11,5 г. Среди европейских стран самый молодой автопарк зарегистрировали в Люксембурге (6,4 года). Также в рейтинг попали Великобритания (7,9 лет) и Австрия (8,2 года).