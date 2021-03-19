Продажи Nissan упали в России в феврале

Аналитики в очередной раз проанализировали российский авторынок и выяснили, что в феврале уменьшился уровень реализаций авто японского автобренда Nissan

В России во втором месяце текущего года реализовали 4 750 экземпляров известной марки. Этот показатель продаж на 17 процентов меньше объемов реализаций, зафиксированных в прошедшем году.

На протяжении двух первых месяцев текущего года отечественные дилерские центры японской компании продали 8 023 единицы транспортных средств. Данные объемы продаж на 25 процентов меньше показателей реализаций, которые зафиксировали в прошлом году.

По заявлению экспертов, самой популярной моделью японского автобренда на отечественном авторынке является Qashqai. На территории России в феврале смогли реализовать 1 969 таких автомобилей. По сравнению с прошлогодними продажами, этот показатель был меньше на 25 процентов.