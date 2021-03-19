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Появились первые подробности об автомобиле Xiaomi 

Lenta.ru 2 часа назад
Xiaomi начнет работу над собственным автомобилем
Фото: globallookpress.com
Xiaomi начнет работу над собственным автомобилем в течение двух месяцев. Об этом сообщает издание ITHome.
По словам знакомого с планами руководства китайской корпорации источника, Xiaomi «стремительно» разворачивает проект по созданию первого автомобиля. Работа над авто начнется в течение одного-двух месяцев. Согласно первым подробностям, автомобили Xiaomi будут похожи на электрокары китайской компании Xiaopeng, которая с 2014 года присутствует на рынке. Источник сообщает о планах на выпуск «топовых моделей», созданных с упором на передовые технологии, вроде функции автопилота и интеллектуального расхода заряда аккумулятора.
Специалисты отметили появление предпринимателя Ван Чуаня (Wang Chuan) в проекте по созданию первого автомобиля от Xiaomi. Чуан является стратегическим директором компании — он работает в корпорации с 2012 года, одно время топ-менеджер занимался разработкой концепции цепочки поставок. Также его заслугой называют развитие подразделения Xiaomi TV.

«Более знающего свое дело человека в компании нет», — заметили инсайдеры.

Аналитики и инсайдеры позитивно встретили слухи о работе над проектом автомобиля в компании. После новости акции Xiaomi Group на Гонконгской фондовой бирже выросли на 2,6 процента.
Сообщения о том, что Xiaomi планирует выйти на автомобильный рынок, появились в конце февраля. Инсайдеры рассказали, что у компании пока нет четкого плана по развитию данного направления, однако в корпорации настроены очень серьезно. Курировать проект будет непосредственно основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).
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