Renault выпустит электрический кроссовер Megane в 2021 году 

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Renault Megane стал полностью электрическим кроссом. Рендерные изображения будущей новинки опубликовали в Сети.

Фирма Renault представит новинку в конце текущего года, после того, как дебютирует концепт Megane eVision. Новая Megane получит новую платформу CMF-EV известного альянса Renault-Nissan. Согласно ожиданиям, марка выпустит некоторые отдельные модели вместо группы электрокаров под брендом Megane.

На рендерных изображениях видно, что новинка получит компактные размеры. Габариты концепта составляли 4,21/1,8/1,505 м. Благодаря использованию новой платформы, в салоне увеличили пространство, обеспечив больший комфорт. Megane EV должна получить самую тонкую АКБ на авторынке. Её толщина составит 11 см.

Концепт оснащается большим L-образным дисплеем, связывающим центральный сенсорный экран консоли с широкоформатной современной цифровой панелью приборов. В электрической версии Megane первоначально будет использоваться АКБ на 60 кВтч. Вместе с ней функционирует электродвигатель на 215 «лошадей».

Модель по циклу WLTP может преодолевать 280 километров. Первую сотню транспортное средство набирает за 8 сек. Стоимость Megane EV должна составлять 35 — 40 тыс. фунтов стерлингов (3 601 700 — 4 116 200 руб.).