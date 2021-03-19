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Renault выпустит электрический кроссовер Megane в 2021 году 

Car.ru 3 часа назад
Renault выпустит электрический кроссовер Megane в 2021 году
Фото: Car.ru
Renault Megane стал полностью электрическим кроссом. Рендерные изображения будущей новинки опубликовали в Сети.
Фирма Renault представит новинку в конце текущего года, после того, как дебютирует концепт Megane eVision. Новая Megane получит новую платформу CMF-EV известного альянса Renault-Nissan. Согласно ожиданиям, марка выпустит некоторые отдельные модели вместо группы электрокаров под брендом Megane.
На рендерных изображениях видно, что новинка получит компактные размеры. Габариты концепта составляли 4,21/1,8/1,505 м. Благодаря использованию новой платформы, в салоне увеличили пространство, обеспечив больший комфорт. Megane EV должна получить самую тонкую АКБ на авторынке. Её толщина составит 11 см.
Концепт оснащается большим L-образным дисплеем, связывающим центральный сенсорный экран консоли с широкоформатной современной цифровой панелью приборов. В электрической версии Megane первоначально будет использоваться АКБ на 60 кВтч. Вместе с ней функционирует электродвигатель на 215 «лошадей».
Модель по циклу WLTP может преодолевать 280 километров. Первую сотню транспортное средство набирает за 8 сек. Стоимость Megane EV должна составлять 35 — 40 тыс. фунтов стерлингов (3 601 700 — 4 116 200 руб.).
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Автоновости , Renault Megane , Renault
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