Раскрыта опасность беспилотных авто

Эксперты рассказали, какую опасность таит массовое появление беспилотных авто на российских дорогах. Мнения специалистов передает «Ридус»

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Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что в РФ беспилотники перестанут быть редкостью года через три. При этом их будут использовать только в мегаполисах, на загруженных трассах.

«Например, в Москве беспилотник высадил пассажира и тут же посадил другого. В этом случае его эксплуатация дает гораздо больше шансов на то, что он окупится и начнет приносить прибыль, нежели в какой-нибудь деревне», - сказал Шкуматов.

По его словам, ряд российских компаний (например, «Яндекс» ) имеют опытно-конструкторские разработки таких машин, и для беспилотников уже наработан опыт. В Москве и Петербурге полностью автономные беспилотники могут появиться довольно быстро.

На первых порах будут трудности из-за российских особенностей. Машинам-роботам необходимы качественная разметка, отличное дорожное покрытие. Вдобавок беспилотники строго соблюдают правила движения и не понимают вынужденных водительских импровизаций

«Можно на 95-98% научить выполнять стандартные функции, но всегда остаются 2-3% импровизации, чисто российских особенностей движения», - предупредил редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его мнению, предстоит решить и другой важный вопрос.

«Вот если завтра беспилотник кого-то задавит, кто будет за это отвечать? Компания, которая занимается их созданием, непосредственно человек, который выпустил эту машину на дорогу, разработчик программного обеспечения, страховая компания?» - говорит эксперт.

Он отмечает, что пока однозначного ответа нет.

В 2021 году на российских дорогах начнется тестирование беспилотных автомобилей. Они будут ездить без человека-контролера в салоне.