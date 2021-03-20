Раскрыта опасность беспилотных авто

«Например, в Москве беспилотник высадил пассажира и тут же посадил другого. В этом случае его эксплуатация дает гораздо больше шансов на то, что он окупится и начнет приносить прибыль, нежели в какой-нибудь деревне», - сказал Шкуматов.
«Можно на 95-98% научить выполнять стандартные функции, но всегда остаются 2-3% импровизации, чисто российских особенностей движения», - предупредил редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Вот если завтра беспилотник кого-то задавит, кто будет за это отвечать? Компания, которая занимается их созданием, непосредственно человек, который выпустил эту машину на дорогу, разработчик программного обеспечения, страховая компания?» - говорит эксперт.