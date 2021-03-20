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Раскрыта опасность беспилотных авто

Майк Габриелян
3 часа назад
Эксперты рассказали, какую опасность таит массовое появление беспилотных авто на российских дорогах. Мнения специалистов передает «Ридус».
Раскрыта опасность беспилотных авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что в РФ беспилотники перестанут быть редкостью года через три. При этом их будут использовать только в мегаполисах, на загруженных трассах.
«Например, в Москве беспилотник высадил пассажира и тут же посадил другого. В этом случае его эксплуатация дает гораздо больше шансов на то, что он окупится и начнет приносить прибыль, нежели в какой-нибудь деревне», - сказал Шкуматов.
По его словам, ряд российских компаний (например, «Яндекс») имеют опытно-конструкторские разработки таких машин, и для беспилотников уже наработан опыт. В Москве и Петербурге полностью автономные беспилотники могут появиться довольно быстро.
На первых порах будут трудности из-за российских особенностей. Машинам-роботам необходимы качественная разметка, отличное дорожное покрытие. Вдобавок беспилотники строго соблюдают правила движения и не понимают вынужденных водительских импровизаций
«Можно на 95-98% научить выполнять стандартные функции, но всегда остаются 2-3% импровизации, чисто российских особенностей движения», - предупредил редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
По его мнению, предстоит решить и другой важный вопрос.
«Вот если завтра беспилотник кого-то задавит, кто будет за это отвечать? Компания, которая занимается их созданием, непосредственно человек, который выпустил эту машину на дорогу, разработчик программного обеспечения, страховая компания?» - говорит эксперт.
Он отмечает, что пока однозначного ответа нет.
В 2021 году на российских дорогах начнется тестирование беспилотных автомобилей. Они будут ездить без человека-контролера в салоне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что представлен первый российский беспилотный комбайн.
Автоновости,Максим Кадаков,Петр Шкуматов,Яндекс,За рулем,Ридус,
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