В России изменят правила купли-продажи машин с пробегом

«[Через систему „Госуслуги“ с 1 мая возможно] оформление договоров купли-продажи транспортных средств», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что этот закон позволит подписывать документы удаленно. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля.
Такая услуга с 1 мая доступна только для физических лиц, которые продают подержанный автомобиль. Для этого нужно загрузить на сервис все необходимые документы.
Ранее автоэксперты сообщили, как сэкономить при покупке автомобиля во время кризиса. Они уверены, что в ближайшее время машины подорожают. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что это связано с дефицитом на рынке авто, передает агентство Nation News.