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В России перестанут выпускать сразу пять моделей BMW 

Motor.ru 2 часа назад
В России перестанут выпускать сразу пять моделей BMW
Фото: © bmwblog.com
В России перестанут выпускать пять из восьми моделей BMW. О грядущем сокращении производства заявил председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов: по оценке топ-менеджера, ежегодный тираж BMW российской сборки уменьшится вдвое — с 24 тысяч до 12 тысяч штук.
Валерий Горбунов назвал причиной грядущего сокращения производства экономическую нецелесообразность — по мнению топ-менеджера, BMW проще импортировать автомобили, нежели тратиться на локальную сборку в Калининграде.
По данным «Авторевю», в России перестанут собирать кроссоверы BMW X1, X3 и X4, а также седаны 5-Series и 7-Series. Уже в апреле с конвейера завода «Автотор» начнут сходить только BMW X5, X6 и X7. Более того, в будущем баварская марка может вовсе отказаться от российского производства — все продаваемые в нашей стране машины будут поставляться из-за рубежа.
Пресс-служба BMW заявления руководства «Автотора» никак не комментирует, но по данным Automotive News Europe, месяц назад немецкая марка окончательно отказалась от планов строительства завода в России.
Для россиян сокращение линейки выпускаемых в России автомобилей означает одно — повышение цен. Вопрос на сколько подорожают базовые «пятёрки», «семёрки» и «младшие» кроссоверы марки остаётся открытым, но переписать ценники BMW может в течение одного-двух месяцев.
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Комментарии
Автоновости , BMW , BMW X5 , BMW X1 , Валерий Горбунов
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