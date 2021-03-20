В России изменили правила купли-продажи авто с пробегом

В России изменились правила легальной покупки автомашины с пробегом. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на экспертов.

Заключать и расторгать договоры купли-продажи автомобилей можно будет на сайте Госуслуг. Это правило вступит в силу 1 мая 2021 года. Пользователь портала сможет заверить документ своей электронной подписью и отправить на регистрацию в ГИБДД

При этом продажа и покупка автомобиля через портал Госуслуг будет доступна только физическим лицам и только в сегменте автомобилей с пробегом. Это уточнил директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Для продажи авто через Госуслуги нужно собрать пакет документов. Это паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО. После этого надо подать заявление на портале Госуслуг. Можно оставить номера автомобиля себе, или продать их вместе с автомобилем.

Эксперты считают, что оформить электронную сделку будет проще нежели обычную. Но есть и риски.

«Составление электронного договора купли-продажи избавит от лишний бумажной волокиты, так как все данные на портале будут подгружаться автоматически. Однако появляется риск утечки персональных данных и подделки электронной подписи», - заявил юрист Дмитрий Беседин.

Эксперты говорят, что мошенники смогут купить электронную цифровую подпись у нечистоплотных коммерсантов даже с копией паспорта или по номеру СНИЛС.