Водителей предложили штрафовать за мусор

В России могут ввести новый штраф для мусорящих автомобилистов. Отслеживать чистоту дорог и лесов будут специальные видеокамеры. Нарушителям грозит штраф в десятки тысяч рублей, пишет « Коммерсант

Законопроект, вносящий изменения в КоАП, подготовили депутаты Мособлдумы и Мосгордумы . Он вводит санкции за «сброс (выгрузку) из транспортного средства отходов производства и потребления».

Новый штраф для граждан составит 10–15 тыс. рублей. За повторное нарушение возьмут от 20 до 30 тысяч. Мусорящих автовладельцев будут фиксировать камеры. После этого им придут «письма счастья».

Еще жестче наказание для владельцев грузовиков, прицепов, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

За мусор, выброшенный из прицепа или грузовика, санкция составит 50 тысяч руб. При фиксации камерой сумма удвоится до 100 тыс. руб. (при повторном нарушении — 70 и 150 тыс. руб. соответственно). Если машина принадлежит ИП или юрлицу, то помимо штрафа (до 200 тысяч) может применяться конфискация автомобиля.

Нарушение будут выявлять как на дорогах, так и в лесах. Постановления будут выносить полицейские и «органы экологического надзора и органы, осуществляющие государственный лесной надзор». На дорогах установят «фотоловушки, автоматически срабатывающие при движении в условиях низкой освещенности».

Отмечается, что ужесточение в основном коснется тех, кто привозит мусор в леса, парки и садоводства. Однако могут оштрафовать и за мелкий мусор, выброшенный из авто. Правда, пока неясно, смогут ли камеры распознать такое нарушение.

«Научить камеры автоматически распознавать крупногабаритный мусор одного типа (например, мешки) действительно можно, — говорят там. — С мелким мусором сложнее, он может быть разной формы», — заявили в ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО.

Мосгордума рассмотрит поправки 24 марта.