В МВД разъяснили нововведения в сдаче экзамена на права 

Все новости на карте

Новые правила сдачи практического экзамена на водительские права, вступающие в силу с 1 апреля, сделают бесполезным заучивание учебных маршрутов. Об этом сообщили 22 марта в пресс-центре МВД России.

Нововведения в целом меняют подход автошкол к обучению будущих водителей. Так, экзамен на право управления автобусом, легковым и грузовым автомобилем будет проходить без этапа «площадка».

"Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным», — сказал представитель МВД агентству ТАСС.

Он пояснил, что на практическом экзамене не будут обязательными определенные экзаменационные маршруты, а значит можно будет определить уровень подготовленности водителя в условиях реальной дорожной обстановки.

После исключения «площадки» водители будут реже обращаться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции

Как сообщало ИА REGNUM, «площадку» оставят в практическом экзамене на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.