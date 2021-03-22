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В МВД разъяснили нововведения в сдаче экзамена на права 

ИА Regnum и ещё 2 3 часа назад
В МВД разъяснили нововведения в сдаче экзамена на права
Фото: РИА Новости
Новые правила сдачи практического экзамена на водительские права, вступающие в силу с 1 апреля, сделают бесполезным заучивание учебных маршрутов. Об этом сообщили 22 марта в пресс-центре МВД России.
Нововведения в целом меняют подход автошкол к обучению будущих водителей. Так, экзамен на право управления автобусом, легковым и грузовым автомобилем будет проходить без этапа «площадка».

"Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным», — сказал представитель МВД агентству ТАСС.

Он пояснил, что на практическом экзамене не будут обязательными определенные экзаменационные маршруты, а значит можно будет определить уровень подготовленности водителя в условиях реальной дорожной обстановки.
После исключения «площадки» водители будут реже обращаться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции.
Как сообщало ИА REGNUM, «площадку» оставят в практическом экзамене на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.
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Автоновости , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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