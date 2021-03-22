Новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами изменят подход автошкол к обучению. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 апреля, как сообщал «Рамблер», для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.

Сегодня в пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали, что новые правила сделают заучивание учебных маршрутов кандидатом в водители бесполезным и исключат его натаскивание на отдельные виды упражнений в условиях площадки. В будущем это изменит подход автошкол к обучению. Также это позволит кандидатам реже обращаться в экзаменационное подразделение ГИБДД

Также с 1 апреля на экзамене в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели, например, представители общественных организаций или автошкол. Ранее в ГИБДД сообщали, что это нововведение повысит прозрачность экзамена и поспособствует разрешению возможных спорных ситуаций.