Новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами изменят подход автошкол к обучению. Об этом сообщает
ТАСС.
С 1 апреля, как сообщал «Рамблер», для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств отменяется проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.
Сегодня в пресс-службе Министерства внутренних дел
рассказали, что новые правила сделают заучивание учебных маршрутов кандидатом в водители бесполезным и исключат его натаскивание на отдельные виды упражнений в условиях площадки. В будущем это изменит подход автошкол к обучению. Также это позволит кандидатам реже обращаться в экзаменационное подразделение ГИБДД
.
Также с 1 апреля на экзамене в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели, например, представители общественных организаций или автошкол. Ранее в ГИБДД сообщали, что это нововведение повысит прозрачность экзамена и поспособствует разрешению возможных спорных ситуаций.
Согласно, как сообщал «Рамблер», статистике Госавтоинспекции, в 2020-м число выданных водительских прав снизилось на 5% по сравнению с 2019-м (1,27 миллиона), количество проведенных экзаменов стало меньше пропорционально (7,74 миллиона). Начинающие водители в 2020-м подпадали в ДТП на 11,8% реже, чем в 2019-м. Число погибших и раненных в ДТП по их вине снизилось пропорционально.