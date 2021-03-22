Камеры оштрафовали более 12 тысяч непристегнутых москвичей 

Более 12 тысячам человек в Москве были выписаны штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности на основании записей с камер. Об этом сообщает РИА Новости.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», в Департаменте транспорта столицы рассказали, что дорожные камеры начнут выявлять водителей с непристегнутым ремнем безопасности, а также тех, кто использует смартфон во время движения.

Сегодня в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили РИА Новости, что с начала года на основании записей с камер более 12 тысячам человек были выписаны штрафы за то, что они не были пристегнуты, а 623 водителям — за то, что они пользовались смартфоном.

Согласно статистике ГИБДД , в 2020 году было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в позапрошлом.

Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).

Также, согласно статистике Госавтоинспекции, в 2020-м начинающие водители попадали в ДТП на 11,8% реже, чем в 2019-м. Число погибших и раненных в ДТП по их вине снизилось пропорционально.