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Камеры оштрафовали более 12 тысяч непристегнутых москвичей 

Артём Кульша 1 час назад
Камеры оштрафовали более 12 тысяч непристегнутых москвичей
Фото: РИА Новости
Более 12 тысячам человек в Москве были выписаны штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности на основании записей с камер. Об этом сообщает РИА Новости.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», в Департаменте транспорта столицы рассказали, что дорожные камеры начнут выявлять водителей с непристегнутым ремнем безопасности, а также тех, кто использует смартфон во время движения.
Сегодня в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили РИА Новости, что с начала года на основании записей с камер более 12 тысячам человек были выписаны штрафы за то, что они не были пристегнуты, а 623 водителям — за то, что они пользовались смартфоном.
Согласно статистике ГИБДД, в 2020 году было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в позапрошлом.
Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).
Также, согласно статистике Госавтоинспекции, в 2020-м начинающие водители попадали в ДТП на 11,8% реже, чем в 2019-м. Число погибших и раненных в ДТП по их вине снизилось пропорционально.
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Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , РИА Новости
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