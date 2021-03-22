В России назвали способ избежать дефицита бензина и роста цен 

«Данные мероприятия не требуют государственного финансирования и иных значительных ресурсов, при этом окажут значительное влияние на достижение стабильности в экономической и социальной сферах. Полагаем необходимым обеспечить раскрытие информации о планируемых профилактических и капитальных ремонтах НПЗ», — говорится в документе.