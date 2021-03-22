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В России назвали способ избежать дефицита бензина и роста цен 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
В России назвали способ избежать дефицита бензина и роста цен
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов для того, чтобы избежать дефицита бензина и роста цен на него, предложил раскрыть для участников топливного рынка график ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», с начала года бензин АИ-95 в России подорожал на 2,3 процента, АИ-92 и дизель прибавили в цене 1,3-1,5 процента. Эксперты отметили, что в ближайшие месяцы рост цен может ускориться, а пик подорожания придется на апрель. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что правительство держит ситуацию на топливном рынке под контролем.
Глава комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в своем письме вице-премьеру Александру Новаку призвал дать участникам топливного рынка доступ к информации о ремонтах НПЗ, чтобы «способствовать исключению ситуаций дефицита топливообеспечения».

«Данные мероприятия не требуют государственного финансирования и иных значительных ресурсов, при этом окажут значительное влияние на достижение стабильности в экономической и социальной сферах. Полагаем необходимым обеспечить раскрытие информации о планируемых профилактических и капитальных ремонтах НПЗ», — говорится в документе.

Сенатор также предложил публиковать и оперативно актуализировать данную информацию на сайте Министерства энергетики РФ.

«Участники рынка не обладают исчерпывающей информацией о запасах, экспорте и сроках плановых ремонтов на НПЗ. Данный факт провоцирует различные спекуляции на тему возможного дефицита нефтепродуктов, что дестабилизирует рынок и грозит необоснованным ростом цен», — подчеркнул Кутепов.

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Автоновости , Бортжурнал , Андрей Кутепов , Александр Новак , Дмитрий Песков , Совет Федерации , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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