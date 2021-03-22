Российские водители назвали причины не мыть автомобиль 

Среди 12 причин отказа от мытья машины российские автолюбители назвали догоровизну, в также то, что штраф за грязь не предусмотрен. Об этом пишет журнал «За рулем».

По мнению автовладельцев, грязь на машине не влияет на скорость. Однако издание отмечает, что в известной передаче с разрушителями легенд выяснилось, что грязная машина проехала на литре топлива 9,6 километра, а чистая — 10,56 километра.

Еще одной причиной отказа от мытья машины водители называют бесполезность, так как паркуются под деревьями. Но птичий помет и тополиные почки крайне негативно влияют на лакокрасочное покрытие автомобиля, предупреждают авторы статьи.

Грязь — это защитный слой, считает ряд автомобилистов. При этом такое утверждение —

чистой воды миф, напоминает издание. Химические реакции в зоне контакта городской грязи с кузовом машины, не только не защищают, но и разрушают его.

Камера видеофиксации не увидит номеров — это также одна из распространенных причин не мыть машину. Да, камера действительно номеров не увидит. Однако владельцам грязного автомобиля придется заплатить штраф за нарушение ПДД, которым и являются нечитаемые номера, подчеркивается в статье.

Среди других оправданий автовладельцы назвали: слишком дорогую мойку, отсутствие времени и места для мытья, выразили мнение, что немытая машина будет меньше привлекать внимание и меньше вероятность, что в нее залезут или угонят. А также подчеркнули, что на грязной машине не видно царапин.

«Чистой будет только первые полчаса» и «генерал разрешил не мыть» — это также распространенные отговорки, отмечает издание.

Ранее глава ГИБДД генерал Михаил Черников действительно подтвердил, что в России нет наказания за грязную машину. Предупредить или оштрафовать на 500 рублей могут только за нечитаемые номера, либо за загрязненные фары.

«Рамблер» писал, что ранее эксперты назвали самым популярным цветом автомобилей в России — черный. При этом они отметили, что недостатком машины черного цвета является то, что на ней лучше всего видна грязь и ее надо чаще мыть.