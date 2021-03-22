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Названы лучшие автомобильные бренды 2021 года 

Павел Тиунов 19 минут назад
Названы лучшие автомобильные бренды 2021 года
Фото: РИА Новости
Автоэксперты составили список автомобильных брендов, которые могут считаться «лучшими» в 2021 году, сообщает издание YouGov. Аналитики сделали выборку отдельно для России, Германии и США.
Специалисты учли репутацию брендов, качество собираемых ими автомобилей, их стоимость, а также мнения водителей о машинах производителя и готовность рекомендовать их другим. Рейтинг составлялся с учётом набранных баллов по вышеуказанным критериям.
Так, в России на первом месте списка оказалась Toyota, набрав 37,3 балла. На втором — Mercedes-Benz (31,8), на третьем BMW (31,5). В десятку лучших брендов также вошли Volkswagen (26,7), Audi (24,6), Lexus (24,5), Nissan (20,1), Volvo (19,9), Hyundai (17,1) и Mazda (16,9).
В США Toyota также лидирует — с показателем 36,2 балла. Также в Соединённых штатах тепло относятся к Honda (30,7) и местным производителям Chevrolet (22,4) и Ford (22). В «пятёрку» лучших вошёл Subaru (21,7), а ниже расположились Nissan (17,6), Lexus (16,4), Mercedes-Benz (16,2), BMW (15,9) и Jeep (13,5).
В Германии максимальные показатели набрали Mercedes-Benz (21,8), Audi (21,4) и BMW (21). Toyota в немецком рейтинге обогнали Volkswagen (17,3), Skoda (14,3), и Volvo (13,6). Ниже «японца» в списке оказались Porsche (12,5), Opel (12,4) и Ford (12,1).
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты выяснили, какие кроссоверы лучше всего продавались в России за последние 10 лет. Список возглавил Renault Duster. В период с 2011-го под 2020 гг. французский «паркетник» продали в количестве 451 тысячи штук. На втором месте оказалась классическая роосcийская «Нива» или Lada 4x4 со статистикой продаж — 395 тысяч автомобилей. На третьем месте расположилась Chevrolet Niva. За десять лет её приобрели 374 тысячи раз. В пятёрке лидеров оказались Toyota RAV4 (322 тыс. проданных авто) и Hyundai Creta (289 тыс. авто). В топ-10 также попали KIA Sportage (280 тыс. авто), Volkswagen Tiguan (254 тыс. авто), Nissan Qashqai (248 тыс. авто), Nissan X-Trail (222 тыс. авто) и Matsubishi Outlander (206 тыс. авто).
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Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Jeep , Volvo , Nissan , Subaru , Audi , Chevrolet , Renault Duster , Kia Sportage , Nissan X-Trail , BMW , Kia , Hyundai Creta , Lexus , Nissan Qashqai , Lada , Toyota , Mazda , Chevrolet Niva , Volkswagen , Renault , Skoda , Honda , Opel , Volkswagen Tiguan , Porsche , Mercedes-Benz , Toyota RAV4 , Ford
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