Названы лучшие автомобильные бренды 2021 года 

Автоэксперты составили список автомобильных брендов, которые могут считаться «лучшими» в 2021 году, сообщает издание YouGov. Аналитики сделали выборку отдельно для России, Германии и США.

Специалисты учли репутацию брендов, качество собираемых ими автомобилей, их стоимость, а также мнения водителей о машинах производителя и готовность рекомендовать их другим. Рейтинг составлялся с учётом набранных баллов по вышеуказанным критериям.

В США Toyota также лидирует — с показателем 36,2 балла. Также в Соединённых штатах тепло относятся к Honda (30,7) и местным производителям Chevrolet (22,4) и Ford (22). В «пятёрку» лучших вошёл Subaru (21,7), а ниже расположились Nissan (17,6), Lexus (16,4), Mercedes-Benz (16,2), BMW (15,9) и Jeep (13,5).