Как получить компенсацию за яму на дороге

Портал Car.ru напомнил , что в случае аварии, спровоцированной ямой на дороге, следует вызвать ГИБДД . Европротокол для такой ситуации не подходит, а компенсацию на основании самостоятельно сделанных фото и видео получить не удастся.

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Инспектор ГИБДД должен составить схему ДТП, измерить яму и внести всю информацию (включая повреждения авто) в акт зафиксированных недостатков дорожного полотна. После этого водитель сможет написать претензию в адрес ответчика. Найти ответчика можно, обратившись в районную администрацию или в ГИБДД. Если ответственных чиновников не найдется, можно привлечь их в качестве соответчиков.

До суда необходимо провести независимую экспертизу, чтобы определить размеры ущерба. Если авто уже отремонтировали, нужно предоставить акты выполненных работ и квитанции на оплату.

В материальный ущерб суд может включить не только повреждения автомобиля, но и имущества, которое перевозили в нем в момент аварии. Также есть шанс получить компенсацию дополнительных расходов, связанных с вызовом эвакуатора. Если водитель и пассажиры получили травмы во время аварии, можно будет взыскать компенсацию морального ущерба.