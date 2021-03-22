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Как получить компенсацию за яму на дороге

Мария Иванова
3 часа назад
Портал Car.ru напомнил, что в случае аварии, спровоцированной ямой на дороге, следует вызвать ГИБДД. Европротокол для такой ситуации не подходит, а компенсацию на основании самостоятельно сделанных фото и видео получить не удастся.
Как получить компенсацию за яму на дороге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инспектор ГИБДД должен составить схему ДТП, измерить яму и внести всю информацию (включая повреждения авто) в акт зафиксированных недостатков дорожного полотна. После этого водитель сможет написать претензию в адрес ответчика. Найти ответчика можно, обратившись в районную администрацию или в ГИБДД. Если ответственных чиновников не найдется, можно привлечь их в качестве соответчиков.
До суда необходимо провести независимую экспертизу, чтобы определить размеры ущерба. Если авто уже отремонтировали, нужно предоставить акты выполненных работ и квитанции на оплату.
В материальный ущерб суд может включить не только повреждения автомобиля, но и имущества, которое перевозили в нем в момент аварии. Также есть шанс получить компенсацию дополнительных расходов, связанных с вызовом эвакуатора. Если водитель и пассажиры получили травмы во время аварии, можно будет взыскать компенсацию морального ущерба.
Как писал «Рамблер», по правилам, действующим в России с сентября 2018 года, дорожная яма не должна быть длиннее 15 сантиметров, глубже пяти сантиметров, а ее площадь не должна превышать 60 квадратных сантиметров. Если превышен хотя бы один из параметров, владелец пострадавшего в яме авто имеет право на компенсацию от дорожников.
Автоновости,ГИБДД,
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