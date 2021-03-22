4,4 тыс. машин Nissan отзовут в России

Как уточняется, причиной для отзыва авто является то, что потом реле стоп-сигналов может замкнуть в положении "ВКЛ" из-за вибраций. В том случае, если реле замыкается в этом положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, объяснили в организации. В результате автомобилисту может быть доступна только ограниченная мощность двигателя.
Во всех иномарках, попадающих под отзывную кампанию, поменяют реле стоп-сигнала на деталь нового образца. Работы будут произведены бесплатно. Ранее говорилось, что более 100 автомобилей Volvo
отзовут в России. Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.