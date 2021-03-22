4,4 тыс. машин Nissan отзовут в России

Как уточняется, причиной для отзыва авто является то, что потом реле стоп-сигналов может замкнуть в положении "ВКЛ" из-за вибраций. В том случае, если реле замыкается в этом положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, объяснили в организации. В результате автомобилисту может быть доступна только ограниченная мощность двигателя.