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Более 4 тыс машин Nissan отзывают в России

Москва24иещё 10
2 часа назад
Компания Nissan будет отзывать в РФ 4,4 тысячи машин Pathfinder. В этих моделях могут быть проблемы со стоп-сигналами, заявили в Росстандарте.
4,4 тыс. машин Nissan отзовут в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Отзыву подлежат 4 448 автомобилей Nissan Pathfinder, изготовленных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года с VIN-кодами согласно приложению", – говорится в сообщении федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Как уточняется, причиной для отзыва авто является то, что потом реле стоп-сигналов может замкнуть в положении "ВКЛ" из-за вибраций. В том случае, если реле замыкается в этом положении, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, объяснили в организации. В результате автомобилисту может быть доступна только ограниченная мощность двигателя.
Во всех иномарках, попадающих под отзывную кампанию, поменяют реле стоп-сигнала на деталь нового образца. Работы будут произведены бесплатно. Ранее говорилось, что более 100 автомобилей Volvo отзовут в России. Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.
Автоновости,Nissan Pathfinder,Nissan,Volvo,
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