В России появился один из самых дорогих Volkswagen Polo

Компания Volkswagen , которая три года назад стала партнером УЕФА , начала принимать заказы на «футбольную» спецверсию лифтбека Polo. Стоимость исполнения, построенного на базе комплектации Status, стартует с 1 129 900 рублей. Таким образом, оно оказалось самым дорогим в линейке после «топового» Exclusive, начальная цена которого составляет 1 228 900 рублей.

Фото: Motor Motor

Polo Football Edition россиянам предлагают с двумя моторами на выбор: 110-сильным 1.6 в сочетании с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом и с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 сил, работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.

Версия с мотором 1.6 и «механикой» обойдется в 1 129 900 рублей, а с тем же двигателем и автоматом – в 1 179 900 рублей. «Футбольный» лифтбек с 125-сильным мотором Volkswagen оценил в 1 227 900 рублей.

Внешне от стандартного Polo спецверсия отличается только особыми накладками на пороги и шильдиком Football Edition справа на крышке багажника. В салоне «Поло» установлен передний центральный подлокотник и появились коврики с логотипом Чемпионата Европы по футболу 2020, перенесенного на лето 2021 года из-за пандемии.

В оснащение Polo Football Edition включены камера заднего вида, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном. Также имеются шесть динамиков аудиосистемы, а для задних пассажиров предусмотрены USB-входы. Все покупатели Polo в особом исполнении получат «комплект болельщика» от Volkswagen, в который входят рюкзак, шарф, грим и мягкая игрушка – мишка-болельщик.

В дилерские центры немецкой марки Polo Football Edition поступит в апреле.

Стоимость «обычного» Volkswagen Polo , который сменил поколение в прошлом году, в России варьируется от 929 900 до 1 326 900 рублей. Кроме 110-сильного и 125-сильного моторов, лифтбек предлагается с базовым 1,6-литровым атмосферником на 90 сил.

На прошлой неделе российский рынок покинул Volkswagen Amarok , который входил в четверку самых продаваемых пикапов в стране. Модель, снятая с производства на немецком предприятии марки, уже не вернется на его конвейер: сборку грузовичка следующего поколения наладят на заводе в Аргентине.