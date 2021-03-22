«Ламборгини» отзовет 15 спорткаров в России 

В России будут отозваны 15 автомобилей « Ламборгини Авентадор SVJ Coupe». Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня в Росстандарте объявили об отзыве 15 спорткаров «Авентадор SVJ Coupe» по причине существования вероятности того, что у них может открыться на ходу капот.

В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», Федеральное агентство по техническому регулированию объявило о том, что компания «Мерседес-Бенц РУС» добровольно отзовет 137 моделей «Мерседес-Бенц GLC-класс» (тип 253), реализованных в 2018-2019 годах, по той причине, что резьбовое соединение плюсового провода на стартере в них может не соответствовать спецификации.

В январе в Росстандарте объявили об отзыве более 80 тысяч автомобилей « Тойота Ленд Крузер 200» и « Лексус ЛХ 570», которые были проданы с 31 января 2013 года.

Там назвали причиной отзыва то, что из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки омывателя лобового стекла, существует вероятность образования трещины в нагревателе.

При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, в худшем случае — к возгоранию.