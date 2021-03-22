В Москве выросли цены на бензин

Средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы на неделе с 15 по 22 марта выросли четырнадцатую неделю подряд, при этом самую существенную динамику показала стоимость бензина марки Аи-95 — он подорожал сразу на 13 копеек, до 49,51 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

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Чуть меньше в столице выросла средневзвешенная цена на бензин марки Аи-92 — на 12 копеек, до 44,93 рубля за литр, а Аи-98 прибавил 4 копейки, достигнув 55,96 рубля. Дизельное топливо подорожало за неделю на 5 копеек, до 49,01 рубля. В целом же бензин на московских заправках дорожает уже 14 недель подряд, дизтопливо — 10 недель.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.