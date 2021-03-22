Lamborghini отзывает 15 спорткаров Aventador в России

Такой дефект может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП, уточняет Росстандарт.

Компания оповестит владельцев спорткаров, подпадающих под отзыв, с помощью рассылки писем или по телефону. Информацию также можно проверить самостоятельно, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем.