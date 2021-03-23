4,4 тыс. машин Nissan отзовут в России

Представители автогиганта призывают водителей пригнать на СТО официальных дилеров кроссоверы, сошедшие с конвейера в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года.

По их словам, в процессе эксплуатации «паркетников» возможны неполадки в работе стоп-сигналов: они могут гореть и не потухать, из-за чего снижается мощность двигателя.

«Со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при определенных условиях движения», - пояснили в компании.

Если реле замкнет, то водитель сможет запускать двигатель или переводить селектор коробки из режима «Паркинг», не нажимая на педаль тормоза, добавили специалисты. На всех автомобилях, попадающих под отзывную кампанию, представители Nissan пообещали заменить реле, отрегулировать переключатели стоп-сигнала и положение педали тормоза.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray . Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин – 9 311 штук.