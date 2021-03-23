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4,4 тыс. машин Nissan отзовут в России

Павел Тиунов
25 минут назад
Компания Nissan заявила об отзыве 4,4 тыс кроссоверов Nissan Pathfinder в РФ, сообщает РИА Новости. Причиной отзывной кампании стал заводской дефект стоп-сигналов.
4,4 тыс. машин Nissan отзовут в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Представители автогиганта призывают водителей пригнать на СТО официальных дилеров кроссоверы, сошедшие с конвейера в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года.
По их словам, в процессе эксплуатации «паркетников» возможны неполадки в работе стоп-сигналов: они могут гореть и не потухать, из-за чего снижается мощность двигателя.
«Со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при определенных условиях движения», - пояснили в компании.
Если реле замкнет, то водитель сможет запускать двигатель или переводить селектор коробки из режима «Паркинг», не нажимая на педаль тормоза, добавили специалисты. На всех автомобилях, попадающих под отзывную кампанию, представители Nissan пообещали заменить реле, отрегулировать переключатели стоп-сигнала и положение педали тормоза.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray. Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин – 9 311 штук.
Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов – бесплатны. Причиной отзыва названо возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.
Автоновости,Бортжурнал,Nissan Pathfinder,Lada XRAY,Nissan,Lada,Автоваз,РИА Новости,
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