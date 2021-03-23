Оригинальные запасные части для Lexus старше 4 лет на специальных условиях

Lexus представляет специальные условия на приобретение оригинальных запасных частей в официальном сервисе бренда.

Фото: Lexus Lexus

С 2021 года владельцы Lexus старше 4 лет или с пробегом более 100 000 км могут приобрести ряд оригинальных запасных частей на свой автомобиль со скидкой 15% .

Бренд стремится сделать доступными все преимущества официального сервиса для владельцев Lexus, подходящих по таким параметрам, вне зависимости от того, был ли приобретен автомобиль новым или же на вторичном рынке.

4 741 руб., задних — 3 171 руб., а приводной ремень для Lexus ES и RX доступен по цене 2 369 руб.1 Участники программы не только сохраняют высокий уровень качества обслуживания автомобиля, но и оптимизируют расходы на его содержание. Lexus в стремлении обеспечить высочайшее качество обслуживания на протяжении всего периода владения автомобилем предлагает специальную программу для автомобилей старше 4 лет или с пробегом более 100 000 км. Программа включает в себя скидку 15% на приобретение оригинальных запасных частей Lexus. Действие специальной программы распространяется на следующие запасные части: тормозные колодки, тормозные диски, АКБ, диски сцепления, амортизаторы, приводные ремни, свечи, детали и узлы трансмиссии, водяные помпы, ТНВД, глушители, элементы подвески и радиаторы. Теперь стоимость передних тормозных колодок для бизнес-седана Lexus ES с учетом специального предложения составляет., задних —., а приводной ремень для Lexus ES и RX доступен по цене.1 Участники программы не только сохраняют высокий уровень качества обслуживания автомобиля, но и оптимизируют расходы на его содержание.

Стоимость оригинальных запасных частей с учетом специального предложения:

Владельцы автомобилей старше 4 лет могут пользоваться дополнительными преимуществами в официальном сервисе Lexus, приобретая оригинальные запасные части на специальных условиях. Ведь именно их использование обеспечивает надёжность, высокую производительность автомобиля и безопасность, придавая владельцу уверенности на дороге, будь это короткая поездка или же долгое путешествие.

Обслуживая свой Lexus в официальных сервисных центрах бренда, клиенты могут быть уверены в высоком качестве выполняемых работ, надёжности установленных оригинальных запасных частей, а благодаря широкому набору услуг и специальных программ обслуживания — прогнозировать и оптимизировать свои расходы на автомобиль в будущем.