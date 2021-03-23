Оригинальные запасные части для Lexus старше 4 лет на специальных условиях

Lexus в стремлении обеспечить высочайшее качество обслуживания на протяжении всего периода владения автомобилем предлагает специальную программу для автомобилей старше 4 лет или с пробегом более 100 000 км. Программа включает в себя скидку 15% на приобретение оригинальных запасных частей Lexus. Действие специальной программы распространяется на следующие запасные части: тормозные колодки, тормозные диски, АКБ, диски сцепления, амортизаторы, приводные ремни, свечи, детали и узлы трансмиссии, водяные помпы, ТНВД, глушители, элементы подвески и радиаторы. Теперь стоимость передних тормозных колодок для бизнес-седана Lexus ES
с учетом специального предложения составляет 4 741 руб
., задних — 3 171 руб
., а приводной ремень для Lexus ES и RX доступен по цене 2 369 руб
.1 Участники программы не только сохраняют высокий уровень качества обслуживания автомобиля, но и оптимизируют расходы на его содержание.