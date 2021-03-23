Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Ford запустит в России серийное производство электромобилей

Артём Кульша
1 час назад
В 2022 году в России впервые начнется выпуск электрического фургона «Форд Транзит». Об этом сообщает «Коммерсант».
Ford запустит в России серийное производство электромобилей
Фото: ReutersReuters
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», автомобилестроительная компания «Соллерс» выпускает дизельный «Транзит» на площадке в Елабуге. В 2020 году компания «Форд Мотор» объявила о начале выпуска в 2022-м электрического «Транзита».
Сегодня представитель «Соллерса» сообщил «Коммерсанту», что в будущем году планируется запуск производства электрического «Транзита» и в России. В компании отметили, что использование электрического двигателя позволяет снизить эксплуатационные затраты, например, электрический «Транзит» экономичнее дизельного на 40%.
«Это дает фактическое снижение на 15-20% платежей в операционном лизинге за электротранспорт в случае низких ставок финансирования», — сообщили в «Соллерсе».
Там рассказали, что уже видят спрос на электромобили со стороны ряда клиентов, которые используют легкие коммерческие автомобили для внутригородской доставки, но и признали, что их применение будет ограничено пределами зон с наибольшей плотностью населения и объемами внутригородской логистики.
Автоновости,Бортжурнал,Ford,Sollers,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители