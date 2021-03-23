Ford запустит в России серийное производство электромобилей

Сегодня представитель «Соллерса» сообщил «Коммерсанту», что в будущем году планируется запуск производства электрического «Транзита» и в России. В компании отметили, что использование электрического двигателя позволяет снизить эксплуатационные затраты, например, электрический «Транзит» экономичнее дизельного на 40%.

Там рассказали, что уже видят спрос на электромобили со стороны ряда клиентов, которые используют легкие коммерческие автомобили для внутригородской доставки, но и признали, что их применение будет ограничено пределами зон с наибольшей плотностью населения и объемами внутригородской логистики.