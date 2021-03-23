Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Названы цены нового «Ситроена Берлинго» в России

Артём Кульша
27 минут назад
Новый компактвэн «Ситроен Берлинго Мультиспейс» будет стоить от 1,259 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.
Названы цены нового «Ситроена Берлинго» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня в компании «Ситроен» объявили, что новый «Берлинго Мультиспейс» поступит в продажу в России в апреле по цене от 1,259 миллиона до 1,399 миллиона рублей. Он будет производиться на заводе «ПСМА РУС» в Калуге.
Автомобиль будет представлен с двумя двигателями на выбор. Один из них будет 1,6-литровый 115-сильный бензиновый VTi с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом». Второй будет 1,6-литровым 90-сильным дизельным с пятиступенчатой «механикой».
В базовой версии «Берлинго Мультиспейс» будет оснащен кондиционером, системой контроля давления в шинах, дневными светодиодными ходовыми огнями, индикатором открытых дверей и двери багажного отделения.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», сервис «Авито.Авто» обнародовал результаты анализа данных о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Согласно им, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Лишь в пяти регионах импортные (японские) машины опередили российские по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.
Автоновости,Бортжурнал,Citroen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители