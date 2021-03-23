Названы цены нового «Ситроена Берлинго» в России

Новый компактвэн «Ситроен
Берлинго Мультиспейс» будет стоить от 1,259 миллиона рублей. Об этом сообщает
Autonews.
Сегодня в компании «Ситроен» объявили, что новый «Берлинго Мультиспейс» поступит в продажу в России в апреле по цене от 1,259 миллиона до 1,399 миллиона рублей. Он будет производиться на заводе «ПСМА РУС» в Калуге.
Автомобиль будет представлен с двумя двигателями на выбор. Один из них будет 1,6-литровый 115-сильный бензиновый VTi с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом». Второй будет 1,6-литровым 90-сильным дизельным с пятиступенчатой «механикой».
В базовой версии «Берлинго Мультиспейс» будет оснащен кондиционером, системой контроля давления в шинах, дневными светодиодными ходовыми огнями, индикатором открытых дверей и двери багажного отделения.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», сервис «Авито.Авто» обнародовал результаты анализа данных о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Согласно им, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Лишь в пяти регионах импортные (японские) машины опередили российские по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.