Названы цены нового «Ситроена Берлинго» в России

Новый компактвэн « Ситроен Берлинго Мультиспейс» будет стоить от 1,259 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews.

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Сегодня в компании «Ситроен» объявили, что новый «Берлинго Мультиспейс» поступит в продажу в России в апреле по цене от 1,259 миллиона до 1,399 миллиона рублей. Он будет производиться на заводе «ПСМА РУС» в Калуге.

Автомобиль будет представлен с двумя двигателями на выбор. Один из них будет 1,6-литровый 115-сильный бензиновый VTi с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом». Второй будет 1,6-литровым 90-сильным дизельным с пятиступенчатой «механикой».

В базовой версии «Берлинго Мультиспейс» будет оснащен кондиционером, системой контроля давления в шинах, дневными светодиодными ходовыми огнями, индикатором открытых дверей и двери багажного отделения.