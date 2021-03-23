Бензин в России может подорожать на 14 процентов

Независимый топливный союз направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщил, что в течение 2021 года стоимость бензина может вырасти на 14 процентов. Кроме того, эксперты предложили новые методы стабилизации цен на топливо.

По мнению представителей НТС, в течение нынешнего года цены на топливо в России могут преодолеть уровень инфляции. В качестве худшего сценария эксперты прогнозируют рост стоимости бензина на 14 процентов. Подобный скачок цен может привести к топливному кризису 2018 года. Тогда розничные цены на автомобильное топливо выросли на 11,3 процента.

Между тем, с 1 декабря прошлого года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены цены на топливо выросли почти на 19 процентов. К 17 марта нынешнего года стоимость АИ-92 достигла 53 600 рублей за тонну, такое же количество АИ-95 торговали за 55 300 рублей. Эксперты отметили, что в этот период биржевая стоимость топлива обычно падала, благодаря чему независимые АЗС закупали бензин в необходимом количестве в преддверии сезонного увеличения спроса. Это позволяло обеспечивать относительное удерживание цен.

В настоящее время главной причиной увеличения как биржевых, так и розничных цен на топливо стал рост индексов экспортной альтернативы, так называемых нэтбеков. В своём письме представители НТС предложили новый меры, которые могут помочь избежать топливного кризиса. В частности эксперты предложили ввести новые налоговые стимулы для нефтепереработчиков и отменить демпфер, который является, по их мнению, дестабилизирующим фактором.

Кроме того, специалисты предлагают увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25 процентов от общего производства бензина и 15 процентов от выработки дизеля. В то же время налоговые льготы должны быть доступны лишь для тех компаний, которые выполнят норматив.